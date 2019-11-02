Финляндия готова профинансировать разминирование Донбасса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-штаб Операции объединенных сил.

Заявление было сделано во время прошедшего с 31 октября по 1 ноября визита финляндской делегации на Украину, в рамках которого они посетили первый участок разведения сил в Станице Луганской. Как отмечают в ООС, финляндские гости посетили Донбасс с целью продемонстрировать свою поддержку Украине и получить актуальную информацию о происходящем в регионе.

В ходе встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко Хаависто сообщил о подготовке дополнительного пакета помощи для Киева. «Мы готовим дополнительный пакет на 600 тысяч евро для разминирования», — сказал он, отметив, что Восточная Украина является самой загрязненной минами зоной конфликта в мире.

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