Беларусь намерена ускорить переговоры с Евросоюзом по заключению базового соглашения и согласованию приоритетов партнерства. Об этом в ходе встречи с заместителем генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Мацеем Поповским заявил секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, передает БЕЛТА.

В ходе встречи белорусская сторона также положительно оценила совместные с Евросоюзом проекты по управлению границами, обеспечению безопасности и миграции. Стороны обсудили тему региональной и международной безопасности. Кроме того, Минск поднял вопрос о снятии с Беларуси европейских санкций.

После встречи с Засем Поповский также провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом. Представитель МИД отметил, что у Минска есть принципиальная заинтересованность в скорейшем подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении визовых процедур.

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