Дочь Эхтибара Кулиева – ветерана Карабахской войны – поступила в тяжелом состоянии Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза г. Москвы 9 октября 2019 года. После осмотра врачи пришли к решению, что необходимо срочно провести операцию по удалению левого легкого девушки.

Срочная операция требовала больших финансовых затрат. Их на себя взял президент САР Физули Мамедов. Операцию провел доктор медицинских наук, профессор Мамед Адилович Багиров. Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно, сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Помощь ветеранам Карабахской войны – одно из приоритетных направлений работы Союза азербайджанцев России. За последнее время по инициативе президента организации Физули Мамедова, 22 ветеранам Карабахской войны была оказана материальная помощь. Организация принимает активное участие в разрешении жилищных и бытовых проблем наших ветеранов.

Minval.az