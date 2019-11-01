Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

На фотографии Зеленский стоит перед сидящим за столом генсеком НАТО.

Некоторые пользователи сравнили президента Украины с официантом, принимающим заказ у клиента, другие — со школьником перед учителем, а третьи увидели на фото босса и подчиненного.

Встреча украинского лидера и генсека НАТО состоялась в рамках визита Столтенберга на Украину.

Minval.az