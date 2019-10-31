Какими окажутся его последствия?

Награждать политических деятелей, в том числе занимающих высшие государственные посты, обидными кличками — такая крамольная «мода» существует не только на демократичном Западе, но и на пространстве бывшего СССР. Никол Пашинян, пробыв на посту премьер-министра Армении чуть больше года, уже заработал целое «созвездие» не то чтобы очень почтительных прозвищ, в числе которых значится и «асфальтоукладчик» —после его знаменитых угроз «В асфальт закатаем!»

Носит ли кличку «асфальтоукладчик» гендиректор ТОО «Айдана» и депутат областного маслихата казахстанского Уральска Аветик Амирханян, доподлинно не известно. Но и сам депутат-гендиректор, и принадлежащее ему ТОО оказалось в центре громкого «асфальтового» скандала.

Поясним. Уже несколько лет ТОО «Айдана» получает от акимата, то есть местных властей, Уральска лакомый подряд на так называемый «ямочный ремонт», и не только на ямочный ремонт. На сей раз ее сотрудники заделывали ямы на пресечении улицы Алмазова и проспекта Достык, на пешеходном переходе в районе остановки «Юбилейная». И здесь прохожие засняли картину: для утрамбовки только что уложенного горячего асфальта дорожные рабочие предназначенную для этого технику не использовали — вместо нее асфальт «уплотнял» рабочий, обутый в самодельные «тапки» из фанеры. Когда снятый на злополучном перекрестке видеоролик залили в соцсети, где он вызвал понятное возмущение горожан, появилось официальное объяснение: оказывается, у дорожников сломалась виброплита, и чтобы не терять времени, там решили уплотнить асфальт дедовским, так сказать, методом.

Только вот…каким окажется качество такого ремонта «на выходе»?

Здесь, впрочем, нужна небольшая ретроспектива. В 2015 году ТОО «Айдана» уже признавали недобросовестным подрядчиком в судебном порядке. Начальник сектора благоустройства отдела ЖКХ акимата г. Уральск Бекжан Тукжанов официально заверял журналистов: «ТОО «Айдана» не будет участвовать в ремонте улиц города, так как данная компания признана недобросовестным поставщиком». Летом следующего года на страницах «Уральской недели» появилось письмо «наивных избирателей» Аветика Амирханяна: «…Дорогу, которая проходит возле автокомплекса «Car city», пару лет назад отремонтировала Ваша фирма «АЙДАНА». Проводился не ямочный ремонт, а выделялись огромные суммы, и был произведен капитальный ремонт. Вот не прошло еще 3 лет, а уже образовалась огромная яма и отломился край асфальта почти на полметра». И это не единственный пример. Тем не менее ТОО «Айдана» продолжает получать завидные подряды и на «ямочный», и на капитальный ремонт дорог.

Здесь, наверное, по закону жанра, следует посетовать на то, что депутат маслихата Амирханян обеспечивает себе завидные заказы и подряды, что налицо «конфликт интересов» и т.д. Или порассуждать, что автомобильные дороги — важнейшая часть транспортной инфраструктуры любой страны. Торговля, промышленность, бизнес, туризм — успех всего этого в немалой степени зависит от возможности доставить что-то или кого-то из точки А в точку В — быстро, надежно, дешево, с комфортом и без приключений. Своими «хайвеями» по праву гордятся в США, автобанами — в Германии. Для Казахстана, с его обширной территорией, «дорожный вопрос» имеет особую важность. При этом в международном рейтинге качества дорог Казахстан занял 115 место, уступив одну позицию России (114). Для сравнения: Азербайджан, тоже еще недавно часть СССР, унаследовавшего от России ситуацию «у нас не дороги — у нас направления», в том же рейтинге занимает 36 место в мире и первое — в СНГ. А азербайджанская компания AzVIRT уже успешно строит дороги в Украине — на уровне самых высоких стандартов.

А вот жителям Уральска приходится довольствоваться «художествами» господина Амирханяна. Который добровольно с таким лакомым куском, как «ямочный ремонт», не расстанется. А если не добровольно…то тут уже нелишне вспомнить драматические события в казахстанской Караганде нынешней зимой. Напомним: как уже рассказывал Minval.az, в местном армянском ресторане «Древний Рим» под Новый год повздорили две группы молодых людей, у которых не совпали музыкальные вкусы. В результате один человек убит, двое в больнице. Но затем стали выплывать подробности: как оказалось, подрались казахи и армяне. Причем со стороны последних в драке участвовали человек 30-35, вооруженных не только ножами, но и заточенной арматурой (как показало потом убийство спецназовца в подмосковном Путилково 1 июня 2019 года, подобные технологии в армянской среде применяются повсеместно). Что вызвало понятное возмущение у граждан Казахстана: как это так — в стране существуют этакие неофициальные «боевые армянские дружины»? Люди требовали полноценного расследования. А в ответ уже в Ереване завопили о «втором Сумгаите», о том, будто бы в Караганде призывали «резать армян» и т.д. Инцидент в «Древнем Риме» сочли удобным поводом «поквитаться» и за принципиальную позицию Казахстана на международной арене (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев настоял на том, чтобы в ЕАЭС Армения вступила в своих международно признанных границах, то есть без Карабаха, Казахстан решительно поддержал Азербайджан во время апрельских боев), и за то, что в Казахстане начали переименовывать улицы, названные в советские годы именем Левона Мирзояна, которого здесь считают одним из главных организаторов Ашаршылыка, то есть «голодного геноцида» казахов в 1932-1933 годов. Власти Армении дошли до того, что инициировали официальные переговоры с Казахстаном по поводу инцидента в «Древнем Риме».

И вот интересно: возмущение общественности по поводу «ямочного ремонта» теперь тоже назовут «оскорблением многострадального армянского народа»?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az