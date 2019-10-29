Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во вторник в Азербайджан, где 30 октября под его председательством откроется заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ, передает ТАСС.

«На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности», — рассказала журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская и добавила, что «намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств — участников СНГ до 2025 года».

«Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах, — рассказала Марковская. — Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств — участников СНГ — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

В заседании совета примут участие также делегации Минобороны Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Minval.az