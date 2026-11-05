В Азербайджане необходимо пересмотреть механизм определения пенсионного капитала, необходимого для получения минимальной пенсии. Его рост опережает увеличение самой выплаты и может осложнить доступ к пенсионному обеспечению, особенно для жителей регионов.

Об этом заявил депутат Али Масимли на заседании парламентских комитетов при обсуждении бюджетных показателей на 2027 год.

По словам депутата, минимальная пенсия увеличилась на 120 манатов, однако сумма накоплений, необходимая для её получения, за короткий период выросла с 28,8 тыс. до 46,08 тыс. манатов — более чем на 17 тыс. манатов.

Масимли обратил внимание на разницу между административным повышением пенсионных выплат и экономическими условиями, которые определяют доступ граждан к пенсии. По его мнению, увеличение требуемого пенсионного капитала снижает доступность минимальной пенсии, прежде всего для жителей регионов. В результате часть представителей старшего поколения оказывается в уязвимом материальном положении.

Депутат считает необходимым провести детальный анализ ситуации и рассмотреть дополнительные меры, в том числе механизмы индексации, чтобы повысить доступность пенсионного обеспечения.

Он также привёл данные за последние пять лет: общее число пенсионеров сократилось на 130 тыс. человек, тогда как количество получателей пенсии по возрасту увеличилось на 180 тыс. При этом, по словам Масимли, некоторые из них получают всего около 220 манатов в месяц — меньше прожиточного минимума. Депутат подчеркнул необходимость пересмотра и индексации таких выплат.

Отдельно Масимли положительно оценил шаги по переходу Фонда страхования от безработицы к самофинансированию, однако отметил, что действующие механизмы нуждаются в дальнейшем совершенствовании. По его мнению, эффективная система поддержки занятости может создать дополнительные условия для того, чтобы молодёжь оставалась работать в регионах.

В частности, депутат предложил проводить мониторинг деятельности граждан, получивших имущество в рамках программы самозанятости. Проверки, по его мнению, следует осуществлять через год и два после предоставления поддержки, оценивая, продолжают ли получатели свою деятельность и какой доход она приносит. Это позволит установить, не прекращают ли они работу вскоре после получения помощи и не приобретает ли программа формальный характер.

Кроме того, Масимли предложил оценивать деятельность тренеров, участвующих в программах профессионального обучения, по конечным результатам — в первую очередь по тому, насколько успешно прошедшие обучение граждане находят работу.

По мнению депутата, привязка оценки работы тренеров к реальному трудоустройству выпускников позволит сократить формальный подход и повысить эффективность мер по борьбе с безработицей.