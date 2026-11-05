Самолёт Airbus A320 экстренно перенаправили на военную авиабазу во Франции из-за угрозы взрыва.

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Дублина в Рим, изменил маршрут и должен приземлиться в городе Эврё в Нормандии.

Как сообщает радиостанция RTL, решение о перенаправлении самолёта приняли утром 5 ноября после поступления сообщения об угрозе взрыва.

Ситуация находится под пристальным контролем правительства Франции. Информация о количестве пассажиров, а также об источнике угрозы пока не раскрывается.