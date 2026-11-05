Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует посетить Азербайджан 8 ноября, в День Победы, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств.
Комментируя разговоры о кризисе в отношениях двух стран, Эрдоган сообщил, что уже провёл телефонные переговоры с Ильхамом Алиевым, а также направил в Баку главу разведки и министра иностранных дел.
По его словам, контакты между двумя странами продолжаются на разных уровнях.
«Я всегда говорю, что наши отношения с Азербайджаном выходят далеко за рамки классических дипломатических контактов. Неразрывная связь двух стран — это результат нашей общей истории, культуры, судьбы и, даст Бог, нашего будущего. Нет никаких препятствий, которые братство Турции и Азербайджана не смогло бы преодолеть», — заявил Эрдоган.