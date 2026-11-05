Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует посетить Азербайджан 8 ноября, в День Победы, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств.

Комментируя разговоры о кризисе в отношениях двух стран, Эрдоган сообщил, что уже провёл телефонные переговоры с Ильхамом Алиевым, а также направил в Баку главу разведки и министра иностранных дел.

По его словам, контакты между двумя странами продолжаются на разных уровнях.