Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян заявил, что предметных договоренностей о взаимных визитах глав МИД Армении и Азербайджана пока нет.

Как сообщает армянская пресса, об этом он сказал в беседе с журналистами.

По словам Мирзояна, после утверждения новых этапов урегулирования отношений и дальнейшего укрепления мира взаимные визиты представителей внешнеполитических ведомств, в том числе на уровне министров, могут стать возможными.

Он выразил надежду, что однажды такие визиты состоятся и министры смогут участвовать в совместных мероприятиях. При этом глава МИД Армении подчеркнул, что на данный момент конкретных договоренностей по этому вопросу нет.