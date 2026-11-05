Азербайджан с 1 января 2027 года примет председательство в Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря.

Об этом заявил директор Института Каспийского моря Туркменистана Мурад Атаджанов в ходе панельных дискуссий в рамках I Азербайджанского регионального форума по аквакультуре в Баку.

Он напомнил, что в 2025-2026 годах в комиссии председательствует Туркменистан.