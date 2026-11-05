Азербайджан заинтересован в углублении энергетического сотрудничества с Украиной и реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на заседании Азербайджано-украинской межправительственной комиссии (МПК), состоявшемся сегодня в украинском городе Ужгород, передает Report.

По словам министра, участие азербайджанских компаний в заседании, несмотря на существующие трудности и логистические сложности, демонстрирует готовность страны расширять сотрудничество с Украиной.

Шахбазов отметил, что документы о стратегическом партнерстве, подписанные в Киеве в 2008 году и в Баку в 2011 году, а также доверительный диалог между президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским создают прочную политическую основу для развития экономических отношений.

Он подчеркнул, что двусторонний товарооборот превышает 500 млн долларов в год, в Азербайджане работают 290 компаний с украинскими инвестициями, а SOCAR и NEQSOL Holding ведут деятельность в Украине.

Среди перспективных направлений сотрудничества министр назвал возобновляемую энергетику, системы накопления энергии, энергоэффективность и электромобильность. Кроме того, возможности для партнерства существуют в сфере переработки продовольствия, логистики, производства строительных материалов, электротехнического оборудования и промышленных комплектующих.

Еще одним важным направлением Шахбазов назвал совместное производство и привлечение инвестиций в Азербайджан. По его словам, Свободная экономическая зона Алят, промышленные парки и инвестиционные стимулы создают условия для организации совместного производства и экспорта продукции на региональные рынки.

Азербайджанская сторона также заинтересована в украинских предложениях, касающихся промышленных парков, государственно-частного партнерства, приватизации, а также проектов по восстановлению и реконструкции.

Шахбазов выразил надежду, что состоявшиеся обсуждения приведут к новым проектам и партнерским инициативам, и подчеркнул готовность Азербайджана поддерживать инициативы компаний обеих стран.