В Азербайджане предлагается ввести химическую маркировку бензина АИ-92 и дизельного топлива, а также систему отслеживания их оборота.

Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, включённым в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно документу, новые требования будут распространяться как на топливо местного производства, так и на импортируемую продукцию.

Механизм позволит контролировать налогообложение и движение топлива на всех этапах — от поставки и транспортировки до реализации.