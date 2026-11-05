В Азербайджане на одного пенсионера приходится примерно два человека, за которых уплачиваются обязательные социальные страховые взносы. Сокращение числа работающих застрахованных граждан в расчёте на одного пенсионера может в перспективе усилить нагрузку на пенсионную систему страны.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили на совместном заседании парламентских комитетов по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, старение населения и изменение соотношения между числом пенсионеров и активных участников системы социального страхования требуют более детального анализа. Важно определить, связано ли сокращение этой пропорции с ситуацией на рынке труда, изменением системы отчётности или другими демографическими и экономическими факторами.