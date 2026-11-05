Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана продолжает мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В результате успешно проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Ирана организовал контрабандную переправку особо крупной партии наркотических средств с помощью беспилотника в район, расположенный вблизи городка беженцев Джабраил в Билясуварском районе.

В рамках проведённых мероприятий были задержаны с поличным граждане Азербайджана Бадалов Руфат Байрам оглу и Мухтаров Рустам Али оглу, прибывшие на место с целью забрать наркотические средства и впоследствии организовать их продажу.

У задержанных были обнаружены и изъяты 14 кг 158 г высушенной марихуаны, 979 г метамфетамина и 23,1 г опия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.