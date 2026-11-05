Россия согласилась поставить Ирану 90 пусковых установок для управляемых ракет, применяемых в войне против Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы российского оборонного предприятия, переданные украинской разведывательной организацией Dallas Analytics.

Согласно документам, речь идёт о двухзарядных авиационных пусковых установках АПУ-Л для лёгких многоцелевых управляемых ракет ЛМУР, также известных как «Изделие 305». Заказчик обозначен кодовым названием «К-10», которое, как утверждается, «Рособоронэкспорт» использует для Ирана.

Такие установки предназначены для оснащения ударных вертолётов Ми-28 и модернизированных Ка-52. Ракеты способны поражать небольшие движущиеся цели, а их скорость составляет около 230 метров в секунду. По оценке представителя Dallas Analytics, ракета может преодолеть расстояние в 14 км примерно за минуту.