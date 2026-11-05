Завтра, 6 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди. Ночью местами на Абшероне возможны кратковременные интенсивные осадки, ожидаются грозы. Утром осадки постепенно прекратятся. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 9–12° тепла, днём — 13–15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65–75%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливневые осадки, грозы, град, в горных районах — переход на снег, в ночные часы возможно некоторое усиление осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла.