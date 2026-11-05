В Азербайджане недвижимость, предоставляемую взамен снесенной, освободят от налогообложения.
Соответствующая норма предусмотрена проектом государственного бюджета на 2027 год, который обсуждается в Милли Меджлисе.
Согласно документу, жилые и нежилые площади, которые предоставляются прежним собственникам снесенных зданий в новых постройках на месте прежней недвижимости, не будут считаться налогооблагаемым доходом.
Льгота также распространяется на дополнительные квадратные метры, если их площадь не превышает 20% от прежнего имущества.
Для недвижимости без государственной регистрации площадь будут определять на основании документов, оформленных соответствующими органами.