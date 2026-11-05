Предлагается установить для физических лиц, осуществляющих курьерскую деятельность в индивидуальном порядке (без привлечения наемных работников), фиксированную ежемесячную сумму упрощенного налога в размере 15 манатов.

Это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, передает АПА.

Отмечается, что доставка заказов курьерами осуществляется с использованием различных транспортных средств, включая автомобили, мотоциклы, велосипеды и скутеры. У этих лиц практически отсутствуют навыки представления отчетности в налоговые органы и ведения учета доходов и расходов. Во многих случаях существующая административная нагрузка побуждает их к осуществлению неофициальной деятельности.

В то же время, в последние годы курьерская деятельность стремительно развивается параллельно с расширением электронной торговли и превратилась в сферу услуг, в которой преимущественно задействованы физические лица, работающие самостоятельно, без привлечения наемных работников.

В связи с этим предлагается установить упрощенный налог в виде фиксированной ежемесячной суммы и предусмотреть выполнение налоговых обязательств посредством фиксированной квитанции. Это позволит значительно упростить администрирование исчисления и уплаты налогов, а также представления отчетности и сократить расходы на бухгалтерский учет.