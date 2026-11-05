Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящих в ближайшее время переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, главной темой предстоящего диалога станет российско-украинский конфликт, его слова приводит CNN Türk.

«После этой встречи с господином Зеленским мы хотим перейти к обсуждению российской стороны вопроса, проведя встречу с господином Путиным. Турция делает и будет продолжать делать все возможное, чтобы проложить путь к миру», — заявил Эрдоган.