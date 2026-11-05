Социальные расходы в государственном бюджете Азербайджана на 2027 год предусмотрены в размере 13 млрд манатов, что на 222,7 млн манатов, или 1,7%, больше показателя текущего года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев 5 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, совокупные расходы социального характера в государственном бюджете на следующий год составят 18,7 млрд манатов. Это на 1,6 млрд манатов, или 9,2%, больше, чем в текущем году.

Ожидается, что доля социально ориентированных расходов в государственных расходах достигнет 44,2%, а их отношение к ВВП составит 13,3% против 12,4% в текущем году.

Министр отметил, что в структуре социальных расходов государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение в 2027 году планируется направить 4 млрд 914 млн манатов, что примерно на 1% больше показателя текущего года.

По расчётам Министерства труда и социальной защиты населения, основанным на международной методологии, социальные расходы в проекте сводного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 20,5 млрд манатов, или 14,5% ВВП.

Анар Алиев также сообщил, что в рамках следующего, шестого пакета социальных реформ в бюджетах на 2027 год предусмотрено соответствующее финансовое обеспечение для повышения заработных плат и социальных выплат.

Он напомнил, что за последние восемь лет в Азербайджане были реализованы пять крупных пакетов социальных реформ, охвативших 4 млн граждан. Их дополнительная ежегодная финансовая нагрузка составила 8 млрд манатов.

По данным министра, средний размер месячной пенсии на сегодня увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 596 манатов. Средняя пенсия по возрасту выросла на 10% — до 634 манатов, а средняя месячная заработная плата увеличилась на 7,2% и составила 1 173 маната.

При этом выплаты пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи выросли на 8,4%, достигнув 1,9 млрд манатов.