У Армении нет никакого выбора, кроме как выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на пути интеграции в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

«В настоящий момент у нас нет иного выбора, кроме как выйти из ЕАЭС, но процесс приближается к тому моменту, когда мы официально подадим заявку на начало процедуры вступления в ЕС в 2027-2028 годах», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян также заявил об отсутствии у Армении каких-либо интересов, связанных с ОДКБ.