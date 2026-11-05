У Армении нет никакого выбора, кроме как выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на пути интеграции в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.
«В настоящий момент у нас нет иного выбора, кроме как выйти из ЕАЭС, но процесс приближается к тому моменту, когда мы официально подадим заявку на начало процедуры вступления в ЕС в 2027-2028 годах», — сказал глава армянского правительства.
Пашинян также заявил об отсутствии у Армении каких-либо интересов, связанных с ОДКБ.
«Хочу раз и навсегда констатировать: наши интересы, связанные с ОДКБ, исчерпаны. У нас более нет связанных с ОДКБ интересов», — заявил Пашинян на брифинге 5 ноября, отвечая на просьбу прокомментировать заявление генсека ОДКБ.