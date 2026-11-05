Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил уверенность, что азербайджанские грузы будут перевозиться через армянскую территорию в рамках проекта TRIPP и других транспортных инициатив.

Выступая в парламенте, он подчеркнул, что скорейшее подписание и ратификация мирного соглашения с Азербайджаном остаются обязательством Еревана.

По словам Мирзояна, до подписания документа стороны намерены расширять практическое сотрудничество. В частности, речь идет о торговле и открытии Азербайджаном транзита для грузов, следующих в Армению и из нее.