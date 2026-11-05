В Азербайджане предлагают изменить налогообложение лотерей и спортивных ставок. Для операторов планируется установить налог в размере 22% от игрового дохода после вычета выплаченных выигрышей, а игроков освободить от 10-процентного налога на выигрыши свыше 500 манатов.

Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно предложению, налог для операторов будет рассчитываться по модели GGR (Gross Gaming Revenue), то есть с разницы между полученной выручкой и выплаченными выигрышами, а не со всего оборота.

Авторы инициативы считают, что изменения повысят конкурентоспособность легальных платформ, помогут привлечь игроков с зарубежных нелегальных сайтов и сократить теневой сектор.

Исключение по отмене налога для игроков составят выигрыши, полученные в стимулирующих лотереях.