Экономика Азербайджана по итогам девяти месяцев 2026 года выросла на 1,5%, несмотря на снижение показателей нефтяного сектора. Основным двигателем роста стало ненефтяное направление, которое увеличилось на 2,6%.

Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса, посвящённом рассмотрению проектов бюджета на 2027 год.

По его словам, сокращение в нефтяном секторе составило 1,2%, однако положительную динамику обеспечили перерабатывающая промышленность, транспорт и цифровые услуги.

В частности, ненефтяная промышленность выросла на 6,3%, транспорт — на 10%, а сфера информации и связи — на 11,1%.

Инвестиции и доходы населения

Одним из факторов экономического роста министр назвал инвестиционную активность. За девять месяцев текущего года вложения в основной капитал в реальном выражении увеличились на 10,9%. Частные инвестиции в ненефтяном секторе выросли примерно на 21%.

Эти вложения, по словам Алекперова, способствуют созданию новых производств и развитию сферы услуг, а также расширению экономической активности и занятости в регионах.

Положительная динамика наблюдается и в доходах населения. С учётом среднегодовой инфляции реальные доходы граждан увеличились на 3,7%.

При этом годовая инфляция по итогам сентября составила 5,5%, оставшись в целевом диапазоне Центрального банка.

Поступления в социальную страховую систему растут

Замминистра также обратил внимание на увеличение поступлений по обязательным государственным социальным страховым взносам. За девять месяцев они выросли на 8,5% и достигли 5 млрд манатов. Плановый показатель был исполнен на 105,6%.

Это позволяет Государственному фонду социальной защиты в большей степени финансировать свои расходы за счёт собственных поступлений, а не государственных трансфертов.

В частности, доля средств, выделяемых фонду из государственного бюджета, сократилась с 36% в 2018 году до 20% за девять месяцев 2026 года.

Каким будет экономический рост в ближайшие годы

Согласно прогнозам, в 2027 году экономика Азербайджана вырастет на 2,7%. В период 2027–2030 годов среднегодовой экономический рост ожидается на уровне 3,3%.

При этом ненефтяной сектор, как прогнозируется, будет расти в среднем на 4,4% в год.

Основной вклад в экономический рост, как ожидается, внесут ненефтяная промышленность, транспорт, логистика, туризм, информационные и коммуникационные услуги.

При подготовке макроэкономических прогнозов власти также учли внешние риски. В частности, базовая цена нефти заложена на уровне 65 долларов за баррель. Такой подход призван снизить зависимость бюджетных показателей от колебаний мировых нефтяных цен.

Каким будет прожиточный минимум в 2027 году

Отдельно Сахиб Алекперов представил прогнозы по минимальным социальным стандартам на ближайшие годы.

Согласно проекту закона, прожиточный минимум в Азербайджане на 2027 год составит:

— в целом по стране — 314 манатов;

— для трудоспособного населения — 334 маната;

— для пенсионеров — 258 манатов;

— для детей — 274 маната.

Для сравнения: в 2026 году общий прожиточный минимум составляет 300 манатов, для трудоспособного населения — 317 манатов, пенсионеров — 245 манатов, детей — 260 манатов.

В целом прогнозируемый прожиточный минимум по стране на 2027–2030 годы составит соответственно 314, 329, 344 и 359 манатов.

Инфляция в эти годы прогнозируется на уровне 5,3%, 4,8%, 4,6% и 4,3% соответственно.

В числе приоритетных задач на ближайшие годы замминистра назвал поддержку предпринимательства, улучшение инвестиционного климата, развитие промышленной инфраструктуры, расширение ненефтяного экспорта и ускорение реализации стратегических инвестиционных проектов.

Также планируется стимулировать экономическую активность вдоль транспортных коридоров и обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы и Второй государственной программы по Великому возвращению.