Экономика Азербайджана по итогам девяти месяцев 2026 года выросла на 1,5%, несмотря на снижение показателей нефтяного сектора. Основным двигателем роста стало ненефтяное направление, которое увеличилось на 2,6%.
Об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса, посвящённом рассмотрению проектов бюджета на 2027 год.
По его словам, сокращение в нефтяном секторе составило 1,2%, однако положительную динамику обеспечили перерабатывающая промышленность, транспорт и цифровые услуги.
В частности, ненефтяная промышленность выросла на 6,3%, транспорт — на 10%, а сфера информации и связи — на 11,1%.
Инвестиции и доходы населения
Одним из факторов экономического роста министр назвал инвестиционную активность. За девять месяцев текущего года вложения в основной капитал в реальном выражении увеличились на 10,9%. Частные инвестиции в ненефтяном секторе выросли примерно на 21%.
Эти вложения, по словам Алекперова, способствуют созданию новых производств и развитию сферы услуг, а также расширению экономической активности и занятости в регионах.
Положительная динамика наблюдается и в доходах населения. С учётом среднегодовой инфляции реальные доходы граждан увеличились на 3,7%.
При этом годовая инфляция по итогам сентября составила 5,5%, оставшись в целевом диапазоне Центрального банка.
Поступления в социальную страховую систему растут
Замминистра также обратил внимание на увеличение поступлений по обязательным государственным социальным страховым взносам. За девять месяцев они выросли на 8,5% и достигли 5 млрд манатов. Плановый показатель был исполнен на 105,6%.
Это позволяет Государственному фонду социальной защиты в большей степени финансировать свои расходы за счёт собственных поступлений, а не государственных трансфертов.
В частности, доля средств, выделяемых фонду из государственного бюджета, сократилась с 36% в 2018 году до 20% за девять месяцев 2026 года.
Каким будет экономический рост в ближайшие годы
Согласно прогнозам, в 2027 году экономика Азербайджана вырастет на 2,7%. В период 2027–2030 годов среднегодовой экономический рост ожидается на уровне 3,3%.
При этом ненефтяной сектор, как прогнозируется, будет расти в среднем на 4,4% в год.
Основной вклад в экономический рост, как ожидается, внесут ненефтяная промышленность, транспорт, логистика, туризм, информационные и коммуникационные услуги.
При подготовке макроэкономических прогнозов власти также учли внешние риски. В частности, базовая цена нефти заложена на уровне 65 долларов за баррель. Такой подход призван снизить зависимость бюджетных показателей от колебаний мировых нефтяных цен.
Каким будет прожиточный минимум в 2027 году
Отдельно Сахиб Алекперов представил прогнозы по минимальным социальным стандартам на ближайшие годы.
Согласно проекту закона, прожиточный минимум в Азербайджане на 2027 год составит:
— в целом по стране — 314 манатов;
— для трудоспособного населения — 334 маната;
— для пенсионеров — 258 манатов;
— для детей — 274 маната.
Для сравнения: в 2026 году общий прожиточный минимум составляет 300 манатов, для трудоспособного населения — 317 манатов, пенсионеров — 245 манатов, детей — 260 манатов.
В целом прогнозируемый прожиточный минимум по стране на 2027–2030 годы составит соответственно 314, 329, 344 и 359 манатов.
Инфляция в эти годы прогнозируется на уровне 5,3%, 4,8%, 4,6% и 4,3% соответственно.
В числе приоритетных задач на ближайшие годы замминистра назвал поддержку предпринимательства, улучшение инвестиционного климата, развитие промышленной инфраструктуры, расширение ненефтяного экспорта и ускорение реализации стратегических инвестиционных проектов.
Также планируется стимулировать экономическую активность вдоль транспортных коридоров и обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы и Второй государственной программы по Великому возвращению.