В Азербайджане в 2027 году не останется районов, расходы которых будут покрываться за счёт государственных дотаций. Все районы страны смогут полностью обеспечивать свои расходы за счёт собственных доходов.

Об этом заявил заместитель министра финансов Гималай Мамишов 5 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвящённом рассмотрению проектов бюджетов на 2027 год.

По его словам, в следующем году также сократится объём дотаций, выделяемых Нахчыванской Автономной Республике. Снижение составит около 6,4%, что связано с увеличением собственных доходов автономной республики и расширением возможностей финансирования расходов за их счёт.

По словам Мамишова, при подготовке проекта бюджета на 2027 год особое внимание уделено снижению зависимости от нефтегазовых доходов, поддержанию макроэкономической стабильности и обеспечению устойчивого экономического роста.

Так, дефицит ненефтяного сектора консолидированного бюджета по отношению к ненефтяному ВВП в следующем году прогнозируется на уровне 17,1%. Это на 1,7 процентного пункта меньше показателя 2026 года. Власти намерены снизить этот показатель до 13% к 2029 году и до 12% к 2030 году.

Покрытие текущих расходов за счёт ненефтяных доходов в 2027 году составит 90,1%. К 2030 году планируется полностью покрывать все текущие расходы за счёт ненефтяных поступлений.

Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете достигнет 64,5% против 63% в текущем году. К 2030 году этот показатель планируется довести до 70,4%.

Замминистра сообщил, что доходы консолидированного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 47,6 млрд манатов, что на 2,6 млрд манатов, или 5,9%, больше показателя текущего года. Доходы государственного бюджета составят 39,3 млрд манатов, увеличившись на 645 млн манатов, или 1,7%.

Поступления в государственный бюджет от ненефтегазового сектора прогнозируются в размере 23,8 млрд манатов, или 60,6% всех доходов. Это на 1,6 млрд манатов, или 7,2%, больше, чем в 2026 году. Доходы от нефтегазового сектора составят 15,5 млрд манатов.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда в следующем году прогнозируется в размере 11,9 млрд манатов, что на 935 млн манатов, или 7,3%, меньше показателя 2026 года. В среднесрочной перспективе планируется сократить объём трансферта до 5,5 млрд манатов.

Расходы консолидированного бюджета на 2027 год предусмотрены в размере 50,4 млрд манатов, государственного бюджета — 42,4 млрд манатов, что на 696,4 млн манатов, или 1,7%, больше показателя текущего года.

На социально ориентированные расходы государственного бюджета планируется направить 18,7 млрд манатов. Это составляет 44,2% всех бюджетных расходов и на 1,6 млрд манатов, или 9,4%, превышает показатель 2026 года.

Мамишов также отметил, что инвестиционно ориентированные расходы составят 32,5% всех расходов консолидированного бюджета. Доля расходов на образование и науку в ВВП прогнозируется на уровне 3,8%, на здравоохранение — 1,5%.