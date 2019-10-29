Сотрудники ФСБ на границе с Азербайджаном в Дагестане задержали членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандными перевозками, сообщил во вторник агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.

«На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане сотрудники центрального аппарата ФСБ России и контрразведки поймали членов ОПГ, занимавшихся контрабандой денег и других веществ. В ходе проведенной операции предотвращен вывоз из России военного оборудования», — сказал собеседник агентства.

Minval.az