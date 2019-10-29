Бывший замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука раскритиковал президента страны Владимира Зеленского. В его действиях он усмотрел попытку копировать стиль поведения российского лидера Владимира Путина.

Своими наблюдениями Тука поделился с телеканалом «Прямой», которому он прокомментировал поведение Зеленского в Донбассе во время разговора с радикалами. «Самое позорное чувство я испытал, когда посмотрел этот пропагандистский ролик исключительно в путинском стиле», — отметил экс-замминистра.

По его словам, в следующий раз Зеленский, вероятно, будет «на коне кататься или на истребителе за штурвалом сидеть». Поведение украинского лидера в Донбассе Тука назвал похожим на якобы стиль поведения Владимира Путина во время его поездок в Чечню в начале 2000-х.

Minval.az