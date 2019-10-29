По инициативе независимых депутатов парламента Эки Беселия и Звиада Квачантирадзе в парламенте состоится закрытая встреча с председателем Государственной комиссии по делимитации и демаркации Грузии Лашей Дарсалия. Об этом сообщает агентство «Регнум».

Депутатам будет представлена информация о работе комиссии по делимитации и демаркации госграницы, в частности, по вопросам монастырского комплекса Кешигчидаг (Давид-Гареджи). Независимый депутат Эка Беселия заявила, что депутаты придают серьезное значение слушанию в закрытом формате, во время которого есть возможность получить больше информации о монастыре.

«Среди прочего мы хотим поговорить о монастырях Чичхитури и Удабно, так как вы знаете, что есть ограничение свободного входа не для только туристов, но и верующих прихожан и представителей духовенства», — добавила Беселия.

Как известно, монастырский комплекс Кешигчидаг раскинулся на территории двух стран — Грузии и Азербайджана, и часть границы, которая делит этот комплекс на две части, до сих пор остается несогласованной.

Minval.az