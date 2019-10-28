Министр обороны России Сергей Шойгу прибудет в Армению 29 октября.

Как сообщает Rusarminfo, во вторник утром самолет главы Минобороны России приземлится в аэропорту второго города Армении Гюмри.

Сообщается, что министр обороны России посетит дислоцированную в Гюмри 102-ую российскую военную базу, а также проведет встречу со своим армянским коллегой Давидом Тонояном.

Статус визита российского министра в Армению не уточняется.

На следующий день 30 октября Сергей Шойгу в столице Азербайджана Баку примет участие в заседании Совета Министров Обороны (СМО) СНГ.

Minval.az