Военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, семь человек погибли, один ранен.

По предварительным данным, огонь открыл солдат срочной службы при смене караула.

Солдат-срочник мог открыть огонь по сослуживцам в поселке Горный Забайкальского края из-за нервного срыва, который возник на фоне личных проблем. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что личные проблемы солдата-срочника не связаны со службой. Кроме того, в ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибли восемь человек, а не семь, как сообщали ранее источники.

Minval.az