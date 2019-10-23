Освобожденный из колонии «Жаслык» глава ювелирной компании «Алиев Заргари» (Gold Center), азербайджанский бизнесмен Ахмед Алиев рассказал, что в 2011-2012 годах в Узбекистане готовился государственный переворот с целью отстранить от власти прежнего президента Ислама Каримова и убить тогдашнего премьер-министра Шавката Мирзиёева. Об этом, как передает «Озодлик», Алиев объявил 21 октября на пресс-конференции в ташкентском отеле Le Grande Plaza.

Переворот, по словам Алиева, готовила группа генералов и лично первый замглавы Службы национальной безопасности (СНБ) генерал Шухрат Гулямов. Алиев заявил, что его посадили потому, что он узнал об этом заговоре. «В рамках того госпереворота Шавкат Мирзиёев, занимавший на тот момент должность премьер-министра, был бы физически устранен. Я повторюсь, его хотели физически устранить», — подчеркнул бизнесмен.

По словам Алиева, у него имеются документы, подтверждающие все сказанное, и в 2014 году он нашел способ передать их руководству Узбекистана, в частности Шавкату Мирзиёеву. «Тогда Шухрат Гулямов еще оставался на своей должности», — отметил Алиев.

В июле 2017 года Мирзиёев лишил Гулямова звания генерала и велел возбудить против него уголовное дело. По данным ряда СМИ, 10 августа 2017 года Высший военный суд Узбекистана признал Шухрата Гулямова виновным в посягательстве на конституционный строй и в организации контрабанды наркотиков. Его приговорили к пожизненному заключению и возмещению ущерба государству в размере более $1 млрд.

Мирзиёев, сообщив об этом во время выступления 19 января 2018 года, дал бывшему генералу такую характеристику: «Был в СНБ еще один борзый. Стал предателем родины и осужден пожизненно. Мерзавец по фамилии Гулямов. Но следы его до сих пор есть».

«Хочу поблагодарить Шавката Мирзиеева за спасенную мою и моих людей жизнь. В прямом смысле. Он спас мою жизнь. Также хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева», — заявил он.

Ахмед Алиев, его жена и еще девять сотрудников его фирмы были арестованы в 2012 году, их обвинили по 23 статьям Уголовного кодекса республики. В 2013 году Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Алиева виновным в создании ОПГ и приговорил к 20 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года суд пересмотрел дело и оправдал Алиева, освободив из-под стражи.

Minval.az