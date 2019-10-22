Московский государственный институт международных отношений отмечает 75-летие. В связи с этим на российском телеканале «Россия-24» был показан репортаж, включающий также интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В репортаже, автором которого является Мария Бондарева, Московский государственный институт международных отношений именуется кузницей кадров мировой элиты. В течение семидесяти пяти лет это высшее учебное заведение получило известность ведущего мирового центра по подготовке специалистов международного уровня. Отсюда некогда начинался путь нынешних глав государств, министров, миллиардеров, дипломатов и известных журналистов.

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов, отмечая, что лекторы этого высшего учебного заведения пользовались огромным авторитетом, подчеркивает, что некогда преподававшие здесь люди впоследствии продолжали свою деятельность в качестве известных политиков, дипломатов, послов. В их число входит и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В репортаже говорится, что родители рано отдали его в школу, поэтому глава Азербайджанского государства сдавал экзамены в Московский государственный институт международных отношений в 15 лет. Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Я приехал в Москву поступать по справке. А уже перед первой зимней сессией мне исполнилось 16 лет, и я получил паспорт. Конечно, это возраст подростковый. Но я чувствовал себя в институте очень комфортно. Потому что обстановка была очень позитивная, и с ребятами по группе, и с преподавателями сложились очень хорошие отношения. Эти годы незабываемые, они дали мне и знания, опыт общения. Это был первый опыт самостоятельной жизни. Должен сказать, что после окончания института, хоть я и получил распределение на работу в посольстве СССР в одной из стран, но я предпочел остаться в МГИМО, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, после этого еще много лет работал. То есть, у меня 15 лет связаны с институтом. Конечно же, все это и предопределило, что первый Форум выпускников МГИМО был проведен в Баку, по моей инициативе. Я даже помню, тогда пошутил, что по-другому не может быть, не только потому что я единственный на то время президент, но и по алфавиту и страны, и фамилии. Это должно было быть в Баку. И рад, что этот форум стал уже традиционным. По-моему, уже пять раз проходил. Конечно же, это сплачивает нас всех. Помню, с теплотой вспоминаю и преподавателей, и друзей по институту и желаю в этот юбилей МГИМО новых успехов. Рад, что вуз на протяжении долгих лет возглавляет мой добрый друг Анатолий Васильевич Торкунов, чей вклад в развитие МГИМО, становление его как одного из ведущих вузов мира очень большой».

В репортаже отмечается, что известных выпускников постоянно вспоминают на мероприятиях Московского государственного института международных отношений. Журналистка Мария Бондарева говорит о том, что в вузе представлены уникальные документы. Среди них находится и студенческий билет президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В репортаже также приведены интервью ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заместителя председателя Попечительского совета вуза Алишера Усманова, министра культуры России Владимира Мединского, известного ведущего Сергея Брилева.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание торжественному мероприятию по случаю 75-летнего юбилея Московского государственного института международных отношений. Письмо зачитал посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу. В нем говорится, что в настоящее время этот институт по праву считается флагманом российского высшего образования, символом качественного образования.



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