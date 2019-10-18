Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе России из международного договора, по которому ранее СССР признавал компетенции комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан при вооруженных конфликтах.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что причинами отказа признавать компетенцию комиссии являются «существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки» и «риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств». О каких именно злоупотреблениях и государствах идёт речь, в документе не сказано.

Отдельно отмечается, что в составе комиссии не было представителя России, а правительство страны ежегодно выплачивало взносы в её бюджет.

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