Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского«Слуга народа» Анатолий Остапенко попался на интимной переписке с мужчиной во время заседания парламента. Фото переписки опубликовал в FacebookАлександр Волков.

Остапенко обменивался сообщениями с пользователем, который был записан в его телефонной книге как Сильченко Леша. Собеседник депутата написал, что находится в Киеве и, предположительно, договаривался с ним о встрече.

«В костюме с бабочкой?» — спросил Сильченко. «Нет, в трусах», — ответил парламентарий. Его собеседник написал, что «трахать себя не даст», на что Остапенко отреагировал фразой «Смешно».

Minval.az