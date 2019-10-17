Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян могут провести еще одну встречу по нагорно-карабахскому урегулированию до конца 2019 года, говорится в заявлении Минской группы (МГ) ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

«Министры иностранных дел подтвердили свое намерение встретиться снова под эгидой сопредседателя до конца года»,- говорится в заявлении посредников по итогам визита в регион.

Сопредседатели МГ ОБСЕ от Франции Стефан Висконти, от России — Игорь Попов, от США — Эндрю Шофер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ (PRCIO) Анжи Каспршик 14-17 октября посетили регион.

В рамках визита посредники встретились 15 октября в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и 17 октября в Баку с президентом Ильхамом Алиевым, а также с главами внешнеполитических и оборонных ведомств.

Кроме того, посредники также провели встречу с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха в Баку и руководством сепаратистского режима в Нагорном Карабахе в Ханкенди.

«Два лидера (Алиев и Пашинян) проинформировали сопредседателей о своей недавней беседе на саммите СНГ в Ашхабаде и представили свои идеи по продвижению процесса урегулирования (конфликта)»,- отмечается в информации.

В заявлении отмечается, что посредники приветствовали перспективу принятия конкретных гуманитарных мер, а также мер безопасности для подготовки населения к миру и снижения напряженности. Они еще раз подчеркнули исключительную важность миссий по мониторингу.

«Сопредседатели призвали стороны и впредь полностью поддерживать деятельность PRCIO и его команды, обеспечивать немедленное устранение любых препятствий, которые могут помешать миссиям по мониторингу»,- отмечается в сообщении.

«Сопредседатели в ближайшее время отправятся в Вену, чтобы проинформировать Постоянный совет ОБСЕ и членов Минской группы», — говорится в сообщении.

Minval.az