В эти выходные в Демократической Республике Конго (ДРК) прошли акции протеста. Жители Киншасы – столицы страны – вышли на улицы против попытки покушения на своего президента. Так они восприняли новости о катастрофе самолета, который обслуживал главу государства.

На борту разбившегося Ан-72 оказались охранники и водитель президентского лимузина. Экипаж – граждане России, Украины и Казахстана. Всего, по предварительным данным, погибли восемь человек. Агентство Reuters сообщает, что во вторник спасателям удалось обнаружить на месте крушения тела четверых человек – они пока не опознаны.

В российском МИДе Настоящему Времени сообщили, что пока не могут сказать, как погибшие российские летчики оказались в самолете, переданном вооруженным силам Демократической республики Конго, и когда их тела будут возвращены на родину, потому что «спасательная операция на месте трагедии еще не закончена».

За этой катастрофой тянется длинный шлейф авиапроисшествий, в которые вовлечены множество стран, долгие судебные процессы и обвинения в перевозках оружия. А еще – человек по имени Ваграм.

Катастрофа в джунглях

Аэропорт Гома в конголезском городе на границе с Руандой пользуется дурной славой среди пилотов. Там, на востоке Демократической Республики Конго, сложные климатические условия: погода часто меняется, и самолет может внезапно и очень сильно обледенеть. Из-за этого под Гомой регулярно случаются авиапроисшествия.

Десятого октября после визита президента Феликса Чисекеди несколько лайнеров взлетели, но вернулись назад – как раз из-за погодных условий. Транспортный самолет Ан-72 с регистрационным номером EK-72903 – то есть с кодом регистрации Армении – возвращаться не стал.

В 15:30 борт отправился в Киншасу, но через 59 минут связь прервалась. Спасатели нашли обломки самолета неподалеку от города Пунья в 400 километрах от Гомы. Погибли все находившиеся на борту люди – водитель президента республики Конго, трое охранников и четверо членов экипажа.

Посольство России в Демократической Республике Конго назвало имена двух россиян: пилот Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Кроме россиян на борту самолета находился бортинженер, гражданин Казахстана, на профессиональном форуме пилоты называют его имя – Мергали. Четвертый член экипажа – бортинженер, гражданин Украины Сергей Горохов, родом из Одессы, до завершения контракта в Африке ему оставалось всего три дня.

Пилоты с биографией

Оба россиянина, погибшие в Конго на Ан-72, – пилоты с интересной судьбой. Владимир Садовничий в 2011 году был осужден в Таджикистане за контрабанду. Самолет, которым управлял Садовничий с напарником-эстонцем, совершил вынужденную посадку по дороге из Афганистана, на борту был неисправный авиадвигатель от Ан-72. Власти объявили груз контрабандным.

Из-за этой истории чуть не прервалось авиасообщение между Россией и Таджикистаном. Россия вступилась за летчика. Федеральные каналы утверждали, что президент Таджикистана судом над Садовничим хотел надавить на Москву, так как в тот момент в России был задержан с крупной партией героина сын главы железных дорог Таджикистана.

Пилотов и сына таджикского чиновника зеркально помиловали и отпустили.

Второй погибший в Конго пилот – Виталий Шумков – фигурировал среди задержанных в Бангкоке в 2010 году членов экипажа Ил-76, который прилетел из Северной Кореи для дозаправки. На борту было обнаружено почти 40 тонн оружия. Через некоторое время пилотов отпустили. В тот момент Виталий Шумков был гражданином Казахстана, но после получил российское гражданство.

Владельца самолета, на котором разбился русско-казахско-украинский экипаж, летчики транспортной авиации тоже знают очень хорошо и называют его между собой Ваграм. Некоторые добавляют: «Бог ему судья».

Кто такой Ваграм

После катастрофы в ДРК власти Армении заявили, что самолет летал под фальшивыми регистрационными номерами. Борт был еще два года назад исключен из армянского реестра.

В расследовании армянского издания Hetq говорится о россиянине армянского происхождения Ваграме Симоняне. Он владеет авиакомпанией South Airlines CO с регистрацией в Конго и офшорами, которым, судя по материалам судебных решений в Украине и России, принадлежат несколько самолетов.

«Работники международных организаций, которые работают в Африке: в Сомали, в Дарфуре, в Южном Судане, в Конго – передали мне информацию о том, что самолеты Ваграма Симоняна летают в Конго и работают для армии этой страны. Несколько лет назад, мне сказали, что он работал в Дарфуре. Он перевозил груз для правительственной армии, то есть для властей в Хартуме. Он работает еще в Сомали, в Южном Судане, а сейчас он работает в Конго. Панель экспертов ООН спросила у Ваграма, что за груз он перевозил, например, в Дарфуре. Он сказал, что это был гуманитарный груз. Но эксперты ООН уточнили, что это не гуманитарный груз, а личный персонал. Военный или гражданский – трудно сказать», – говорит журналист-расследователь Hetq.am Ваге Саруханян.

Скан старого российского загранпаспорта на имя Ваграма Симоняна

Раньше South Airlines была зарегистрирована на Сейшельских островах со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания засветилась в утечке Panama Papers – там говорится, что владеет South Airlines именно Ваграм Симонян.

Эта компания владела двумя Ил-76, купленными у госуправления делами президента Украины накануне первого Майдана, и транспортными самолетами Ан.

Разбившемуся в Конго самолету было уже более 30 лет – информации о том, проходил ли он плановый капитальный ремонт для продления срока эксплуатации, найти не удалось. Издание Hetq утверждает, что из-за плохого обслуживания Арабские Эмираты запретили самолетам с армянской регистрацией пользоваться аэропортом в Шардже как «домашним».

Контрабанда и оружие

Позже эти самолеты с армянской регистрацией оказались в распоряжении третьей известной нам авиакомпании Симоняна – зарегистрированной в Армении Skiva Air.

Исследователи из Conflict Armament Research опубликовали в 2018 году исследование (pdf): кто снабжает оружием вооруженные силы Южного Судана. В стране идет гражданская война, поэтому на Южный Судан и ее армию наложено международное эмбарго.

Эксперты ООН и Conflict Armament Research располагают свидетельствами, что как минимум четыре самолета с регистрацией в Армении использовались для поставок армии Южного Судана в 2014 году. После расследования Европейская служба внешних связей сообщила об инциденте властям Армении, и у авиакомпании Skiva Air отозвали лицензию.

Выгрузка пикапа с пулеметом с борта EK-72928 авиакомпании Skiva Air во время гражданской войны в Южном Судане

С одной из фирм Ваграма Симоняна сотрудничало российское ООО «Собор», связанное с бывшим подмосковным чиновником, главой каширского района Дмитрием Бобровым. Он входил в команду уволенного в 2012 году губернатора Подмосковья Бориса Громова. В советское время Громов служил в Афганистане.

С Ваграмом Симоняном НВ связаться не удалось: он прочитал сообщение в ватсапе, но не ответил. При звонке кто-то взял трубку, но бросил ее после первых слов.

У Симоняна также есть авиакомпания в России – зарегистрированная в Армавире «В-Берд Авиа».

Не только Симонян

В Африке были и другие авиаперевозчики, которые принадлежат или связаны с гражданами Армении.

30 ноября 2012 года самолет авиакомпании Ridge Airways Ил-76 потерпел крушение в жилом квартале в 500 метрах от аэропорта Майя-Майя в Браззавиле, столице Республики Конго (не путать с ДРК – Демократической Республикой Конго). Погибли пилоты, пятеро граждан Армении, и 32 человека на земле.

По документам выходило, что Ridge Airways управляла жена высокопоставленного военного – заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении Степана Галстяна.

Летчики из Армении, которые работали в Африке, утверждали, что не только разбившийся самолет, но и еще четыре борта, которые летают в Африке, принадлежат Степану Галстяну.

Власти Армении тогда, как и в случае с упавшим в ДРК «Аном», заявили, что указанные на упавшем на жилые кварталы «Иле» регистрационные номера – поддельные, якобы самолет был удален из Государственного авиареестра Армении раньше, чем произошла трагедия.

Почему они падают

Аварии происходят регулярно – отчасти из-за состояния авиапарка.

«Те самолеты, которые я встречал, – это в основном бывшие советские «Аны». Там есть импортные «Цессны». И летчики тоже отмечали, что с запчастями там не фонтан. Летают русскоязычные ребята – я попадал на два перелета. Это всегда груз, я не интересовался, что там. К этому грузу обязательно вам на борт дадут пару десятков местных аборигенов, которым обязательно тоже нужно туда долететь, к вам на борт могут легко-спокойно дать пару корзин кур, пару коз, то есть никаких проблем, вот то есть все, что едет по пути, вам все туда на борт занесут», – говорит путешественник Иннокентий Ездунов.

Незадолго до катастрофы в Конго, 9 октября, произошел еще один инцидент. В Сомали при посадке в аэропорту Могадишу не вышла стойка шасси транспортного «Ана». Самолет сел на брюхо, никто не пострадал.

Лайнер принадлежит армянской авиакомпании Mars Avia: она зарегистрирована на граждан Армении, которых издание Hetq называет партнерами Ваграма Симоняна, а ее самолеты раньше были записаны на упомянутую выше Skiva Air. Всего у авиакомпаний, связанных с Арменией и работающих в Африке, более двадцати самолетов различных типов.

Согласно статистике Авиационного комитета Армении, двум зарегистрированным в стране авиакомпаниям, которые регулярно работают в Африке, принадлежат восемь самолетов.

По информации Flight Safety Foudation, за пять лет на территории африканского континента разбились или были безвозвратно разрушены не менее 12 самолетов советского производства, принадлежащие авиакомпаниям, связанным с Украиной, Россией и Арменией.

Родственники пилотов, погибших 10 октября в ДРК, рассказали Настоящему Времени, что находятся на связи с Ваграмом Симоняном и до возвращения тел пилотов на родину не хотят комментировать обстоятельства трагедии.

Источник: Настоящее время

Minval.az