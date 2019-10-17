Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля. Это необходимо для того, чтобы повысить информированность государственных органов и профильных организаций «о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения», говорится в документе.

Владимир Путин также поручил создать координационный центр, который будет организовывать производство контента, который направлен на «духовно-нравственное воспитание молодежи». Эти материалы в дальнейшем будут распространяться в интернете.

Поручения должны быть выполнены к 1 декабря 2019 года.

Minval.az