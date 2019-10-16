Депутат Госдумы, зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с РИА Новости прокомментировал направленную в российский МИД ноту протеста Баку в связи с его недавним визитом в оккупированный Карабах.

«Мои слова искажаются и передергиваются, хотя есть стенограмма моего выступления. Я в адрес Азербайджана ничего плохого не говорил, я лишь сказал, что мы выступаем за мирное решение карабахского конфликта и против любых военных угроз», — отметил депутат.

Российский депутат напомнил, что его объявили персоной нон-грата на Украине и в Эстонии. И все «за защиту прав соотечественников». Парламентарий обещает и дальше отстаивать права тех, «кто в этом нуждается» – в этом он видит свою роль.

«Что касается Азербайджана, то я желаю ему всего хорошего и рассчитываю на то, что российско-азербайджанские отношения будут развиваться», – заключил Константин Затулин.

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