Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник агентства РИА Новости, Анна Богачева была задержана в гостинице в Минске в воскресенье вечером по запросу Вашингтона в рамках дела «о вмешательстве» в выборы в США.

В столицу Белоруссии россиянка приехала на отдых, в Минске она была вместе с мужем и ребенком, уточнил источник. Задержанная уже связалась с консульством России в Минске.

В феврале 2018 года минюст США назвал имена 13 россиян, которые, как считает следствие, пытались повлиять на президентские выборы 2016 года через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. Этот список был одним из предварительных итогов расследования о российском вмешательстве в выборы, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер, отмечает Би-би-си.

Согласно докладу, который представил Мюллер, россияне вели кампанию в поддержку кандидата от республиканцев и подрывали имидж кандидата от демократов — Хиллари Клинтон — в социальных сетях и за их пределами, использовали краденые персональные данные американских граждан для создания счетов и профилей в «Инстаграме», «Твиттере», YouTube и «Фейсбуке», проникли в США под надуманным предлогом и не намеревались регистрироваться в минюсте в качестве иностранных агентов.

В феврале прошлого года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ иногда называют «фабрикой троллей», во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В тексте обвинения были перечислены имена 13 россиян, которые, как указывалось, являются сотрудниками организации или связаны с ней.

Номер один в «списке тринадцати» — бизнесмен Евгений Пригожин, предполагаемый спонсор «Агентства интернет-исследований». Остальные 12 фигурантов — программисты, переводчики и менеджеры, которые могли сотрудничать с агентством.

Анна Богачева предположительно с апреля по июль 2014 года могла работать переводчицей американского отдела российской «фабрики троллей».

По данным минюста США, Богачева вместе с другой сотрудницей «Агентства интернет-исследований», Александрой Крыловой, собирала в США данные для операций «фабрики троллей». По данным Вашингтона, россиянка посетила девять американских штатов, а для получения американской визы указала ложную цель поездки.

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