Российский предприниматель азербайджанского происхождения, президент и владелец группы компаний Crocus Group Арас Агаларов построил в Москве стационар детского хосписа «Дом с маяком». Об этом на своей странице в Instagram сообщил народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

«Спасибо, Папа! В Москве открылся стационар детского хосписа «Дом с маяком»», — написал он. «Проект реализован по инициативе благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Вера», строительством стационара занималась компания Crocus Group при непосредственном участии президента компании Араса Агаларова. Хоспис построен на благотворительные средства компании», — добавил Эмин Агаларов.

Minval.az