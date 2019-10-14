Российский предприниматель азербайджанского происхождения, президент и владелец группы компаний Crocus Group Арас Агаларов построил в Москве стационар детского хосписа «Дом с маяком». Об этом на своей странице в Instagram сообщил народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.
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Спасибо Папа! ✊🏼🙏🏽💪🏽 В Москве открылся стационар детского хосписа «Дом с Маяком» @children.hospice. Проект реализован по инициативе благотворительных фондов «Подари жизнь» @podarizhizn и «Вера» @fond_vera, строительством стационара занималась компания Crocus Group при непосредственном участии президента компании Араза Агаларова @agalarovaras. Хоспис построен на благотворительные средства компании. ⠀ Детский хоспис — частное медицинское благотворительное учреждение, которое оказывает комплексную помощь неизлечимо больным детям и их семьям. «Дом с маяком» — первый московский стационар хосписа, в котором есть все необходимое: квалифицированные врачи, современное оборудование, новейшие лекарства, обезболивающие препараты, волонтеры. childrenshospice.ru. #crocusgroup #домсмаяком
«Спасибо, Папа! В Москве открылся стационар детского хосписа «Дом с маяком»», — написал он. «Проект реализован по инициативе благотворительных фондов «Подари жизнь» и «Вера», строительством стационара занималась компания Crocus Group при непосредственном участии президента компании Араса Агаларова. Хоспис построен на благотворительные средства компании», — добавил Эмин Агаларов.