Издание Readovka со ссылкой на собственные источники, близкие к ЧВК «Вагнер», в воскресенье вечером, 13 октября, сообщило об исчезновении бизнесмена Евгения Пригожина после крушения самолета в Демократической Республике Конго. Журналист Znak.com обратился в пресс-службу кейтеринговой компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, однако ответа пока не получил. В министерстве иностранных дел РФ эту информацию не подтверждают.

Как предполагают собеседники портала Readovka, Пригожин мог находиться на борту самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Конго 10 октября. Погибших в катастрофе или пострадавших до сих пор ищут.

Ан-72 обеспечивал перевозки администрации президента Конго Феликса Чисекеди, самолет вылетел из аэропорта города Гома в 13:32 по местному времени 10 октября и должен был приземлиться в Киншасе в 16:43. Обломки самолета были найдены на востоке страны в провинции Маниема. Как пишет Newsru.com со ссылкой на местных журналистов, самолет перевозил автомобиль Чисекеди, на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента Чисекеди и личный шофер.

В посольстве Российской Федерации в Демократической Республике Конго еще накануне заявили, что на борту были лишь двое российских граждан: Владимир Садовничий и Виталий Шумков. 13 октября после сообщения портала Readovka пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова еще раз заявила агентству ТАСС, что других граждан РФ в самолете не было.

Источники Znak.com в окружении Пригожина утверждают, что он не выходил на связь уже несколько дней, однако они не склонны верить в то, что с бизнесменом что-то произошло.

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