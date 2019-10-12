Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном.

«Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пресс-служба Пашиняна же сообщила, что «главы государств обсудили сложившуюся ситуацию на севере Сирии в продолжение вчерашней беседы в рамках саммита СНГ в Ашхабаде».

Сам Пашинян написал в «Фейсбуке»: «провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Еще вчера я обратился к нему с просьбой, важной для безопасности армянской общины Сирии. Благодарен президенту России за оперативное реагирование».

Minval.az