Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что доволен своим графиком после отставки с поста главы государства: пишет картины маслом, много читает, но продолжает следить за делами государства.

«Мечтал, наконец, собой заняться, но не получается. Я принимаю тех, кто просится ко мне, я сейчас не вызываю. (…) Я руководитель партии «Нур Отан», Ассамблеи народа Казахстана и Совета безопасности. У него много всяких задач. И, конечно, не могу не участвовать по приглашению в различных международных форумах», — сказал Назарбаев в интервью гостелеканалу «Хабар», показанном в пятницу вечером.

«Поскольку я председатель Евразийского экономического союза теперь меня избрали почетным председателем Тюркоязычных государств в Баку. В понедельник состоится встреча, я туда еду. В этих форумах решаются и вопросы Казахстана. Взаимоотношения, торговля с разными странами. Заключаются соглашения. То есть, я в этих делах работаю на родину, на страну», — добавил он.

Назарбаев также рассказал, что в свободное время пишет маслом пейзажи и планирует выставлять свои картины в музее.

«Говорят надо 30 картин, чтобы выставить. У меня уже 30 есть. Рисую природу. Наверное, это не шедевры, но друзья и знакомые очень просят», — цитирует его «Интерфакс».

Назарбаев также поделился, что давно хотел научиться играть на гитаре и сообщил, что в настоящее время много читает.

«Разная литература, до которой ранее руки не доходили, политическая и художественная мировая литература. Книг у меня собрано много. Сейчас перечитываю Ремарка, очень интересные и жизненные у него произведения. А когда в молодости читал, не обращал на это внимание. (…) Бальзака люблю читать, Толстого», — поделился Назарбаев.

«Времени личного, праздности у меня нет. Есть дети и внуки, больше хочу с ними видеться. (…) Такой у меня график, нормальный», — отметил он.

«Повседневности, которая есть у президента, у меня нет. Наблюдаю за всеми делами, работами, подсказываю, советую, не просят совета — не советую. Если вижу, что что-то идёт не так, не могу спокойно сидеть», — добавил казахстанский лидер.

Minval.az