В РФ создается партия «Союз справедливых сил России» («СССР»), сообщил председатель оргкомитета партии, юрист Международной юридической компании «Эльман Групп» Эльман Пашаев.

«Вместе с коллегами мы решили создать новую партию «Союз справедливых сил России», то есть «СССР». Это партия левоцентристская. Основная задача — не воссоздать Советский Союз, а вернуть то, что было самое хорошее — бесплатное образование и здравоохранение», — сказал Пашаев на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса», уточнив, что «учредительный съезд партии состоится в ближайшее время».

Он отметил, что партия не собирается «заниматься радикализмом, бегать по улицам с плакатами».

«Наша задача до народа донести, что все в стране принадлежит ему, а мы будем ему достойно помогать», — уточнил Пашаев.

По его словам, он и его соратники сами финансируют партию. «И ни от кого не зависим, наоборот, мы хотим своей работой помочь добросовестным чиновникам. Мы сторонники соблюдения закона», — пояснил Пашаев.

Его соратник, гендиректор «PR-PRofi Group» Алексей Золотухин подчеркнул, что задача партии не критиковать действующую власть, а решать проблемы населения.

«Сложившаяся структура власти, может быть, неидеальна. Нужно расстаться с теми людьми, которые попали туда по блату, с коррупционерами. Но в целом при грамотном менеджменте уже существующую структуру можно пользоваться для того, чтобы решить основные проблемы государства», — рассказал он.

«Мы должны взять из нашего советского прошлого те традиции и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, которые у нас были и которых сейчас нет. Что касается частного предпринимательства и собственности, которые мы получили после того, как СССР ушел, я считаю, что это должно быть сохранено и развито. Можно посмотреть на Китай, где сочетается социальная направленность государства и экономика растет высочайшими темпами», — пояснил Золотухин.

Он сообщил, что результаты приватизации должны быть пересмотрены, особенно в части крупного бизнеса «Все, что было приватизировано незаконно, должно быть возвращено государству», — сказал Золотухин.

Общественный деятель Мурат Гехов отметил, что востребованность «СССР» очевидна, так как «народ больше не доверяет другим партиям».

«У нас нет меркантильных интересов, мы хотим сделать доброе и хорошее для своего народа и страны. Наш народ заслужил это», — сказал он.

В свою очередь адвокат Московской городской коллегии адвокатов № 5 Елизавета Шаргородская заявила, что в названии новой партии есть слово, которое ей очень импонирует — справедливость, и нужно добиваться этой справедливости во всем и для всех.

По ее словам, сейчас «в сфере правоохранительных органов и судебной власти людей ни во что не ставят, а бюрократия торжествует». «Наша система действует избирательно, индивидуально… Люди устали от такой системы, им надоело, люди требуют законности и справедливости. И ждут тех лидеров, которые были бы носителями законности и справедливости. Я не теоретик, я практик. Каждый день мне и моим коллегам приходится бороться за права людей, которые нам доверяют».

При этом Шаргородская заметила, что это требует очень больших усилий. «Долг каждого из нас бороться за то, чтобы в нашей стране была справедливость ко всем, к каждой личности, вне зависимости от социального статуса. Все вместе мы придем к этой цели».

Еще одна участница пресс-конференции певица Александра Шерлинг сообщила, что она сама и ее соратники активно поднимают вопрос коррупции в творческих вузах при поступлении и в музыкальных конкурсах.

«Ребята, приезжающие из регионов, натыкаются на то, что нужно искать либо сумасшедшие связи, либо сумасшедшие деньги. И разочаровавшись, уезжают обратно и начинают не очень хороший по практике образ жизни», — сказала Шерлинг.

Поэтому в партии собираются уделять этому особое внимание. «Мы хотели бы приглашать как можно больше педагогов, мэтров в региональные вузы и школы. Чтобы у молодежи не было такого сумасшедшего рвения получать образование в столице, чтобы они могли получать знания в своем собственном городе».

Minval.az