Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

«Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо. Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы. Давайте их решать сами и не создавать новые», — заявил Лукашенко.

Minval.az