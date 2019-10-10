МВД России предложило штрафовать родителей и других законных представителей за курение их несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Размер штрафа предлагается установить на уровне полутора-двух тысяч рублей.
МВД России предложило штрафовать родителей и других законных представителей за курение их несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Размер штрафа предлагается установить на уровне полутора-двух тысяч рублей.
Дата: 2019/10/10 17:44
Раздел: Бывший СССР
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