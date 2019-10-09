Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров требует привлечь к ответственности российского блогера азербайджанского происхождении Гусейна Гасанова и его друзей, которые устроили ночной автозаезд по этому городу, пишет азербайджанский Sputnik.

Ночные автодебоширы записывали свой рейд по Самаре на видео и распространяли в соцсетях, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на российские СМИ. Благодаря этим записям сотрудники полиции установили многочисленные факты нарушений правил дорожного движения.

На ролике видно, как машины из автоколонны выезжали на встречную полосу и на тротуары, нарушали скоростной режим. Кто-то из пассажиров частично высунулся в люки на крыше салона, а некоторые водители даже установили на свои машины «мигалки», разрешенные только для транспортных средств экстренных служб.

«Автомобиль Гасанова сопровождали 11 машин. В его действиях выявлены признаки таких нарушений, как перевозка не пристегнутых пассажиров, перевозка пассажиров вне кабины и другие. Против нарушителей возбудили административные дела. Четверых водителей из колонны уже привлекли к ответственности», — отметили в полиции.

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