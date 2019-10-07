Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал слухами распространенную в Telegram-каналах информацию о подготовке покушения на политика. Об этом сообщает Ura.ru.

«Я слухи не комментирую», — сказал он журналистам портала.

Сообщения о подготовке покушения на Кадырова появились 7 октября в Telegram-канале «СКФО Telegraph». Авторы сообщили, что «в Чечне говорят о попытке отравления главы», в которой, как утверждается, задействованы бывший мэр чеченского Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов и глава города Урус-Мартан Валид Абдурешидов. По данным Telegram-канала, замглавы МВД был задержан для допроса.

Кроме того, авторы канала отмечают, что Кадырова якобы возили в Москву на лечение, поскольку его состояние здоровья резко ухудшилось и он несколько раз терял сознание.

Minval.az