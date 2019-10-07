Прокуратура Украины возбудила дело после того, как в ведомство обратился экс-глава Грузии Михаил Саакашвили с заявлением о том, что он был похищен и незаконно перемещен через границу Украины в Польшу 18 февраля прошлого года.

«Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство (возбуждено дело – ред.)», — появилось сообщение на странице ведомства в Facebook.

Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области, перед этим он поучил гражданство Украины. В ноябре 2016 года Порошенко уволил его, заявив, что тот ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства, а в феврале 2018 года выслали в Польшу. Оттуда экс-губернатор попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство после чего политик вновь вернулся в страну.

Minval.az